شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شابين غرقًا وإنقاذ صبي على شواطئ مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شابان مصرعهما غرقًا، بينما تم إنقاذ صبي من الغرق على شواطئ مطروح اليوم.

وصل إلى مستشفى مطروح العام في حالة غرق من شاطئ الغرام المصاب محمد عبدالحليم مصطفى، 17 سنة، من مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وحاول أطباء الاستقبال بالمستشفى العام بمطروح إنعاش القلب وفشلت محاولاتهم وفارق الحياة.

تم وضع جثته بثلاجة المستشفى لحين وصول ذويه لاستلامه ودفنه بعد كتابة مفتش الصحة تقريره عن الوفاة واستخراج تصريح الدفن بمعرفة النيابة.

بينما دخل مستشفى الحمام جثة هامدة، إثر غرقه بقرية كازابيانكا بالساحل الشمالى، الشاب أحمد رأفت حسين هنداوي، 17 سنة، من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأنقذ أطباء الاستقبال بمستشفى مطروح العام الصبي أدهم رمضان خميس، 12 سنة، من محافظة الإسكندرية، إثر ادعاء غرق بشاطئ روميل والحالة العامة له الآن متوسطة.

Advertisements