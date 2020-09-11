شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو شقة» يطلق اسم فؤاد سرج الدين على المقر الجديد ببيت الأمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إطلاق اسم فؤاد باشا سراج الدين على المقر الملحق الجديد بالمقر الرئيسي بالحزب، والذي يتضمن قاعة اجتماعات كبيرة تضم 500 شخص بالإضافة إلى أربع قاعات تضم كلًا منها 50 شخصًا، وعدد من المكاتب الإدارية، تقديرا للدور الوطني له.

وقال «أبوشقة»، إن فؤاد باشا سراج الدين هو صاحب الفضل الأول في عودة الحزب وشراء الحزب الذي يؤكد أن الوفد يحمل قضايا الوطن جيلًا بعد جيل بمبادئ ثابتة.