شكرا لقرائتكم خبر عن «الحساسية والمناعة»: توفير مصل «الأنفلونزا» خلال أيام.. وزيادة الجرعات لـ 2.5 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنّه من المقرر توافر مصل الأنفلونزا هذا العام بنوعين مختلفين، نوع يحتوي على 4 فصائل يسمى باللقاح الرباعي ويؤخذ لما فوق الـ 3 سنوات، أما النوع الآخر يحتوي على 3 فصائل ويسمى باللقاح الثلاثي وهو مخصص للأطفال من 6 أشهر حتى أقل من 3 سنوات.

وأكد مدير مركز الحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن المنتظم بأخذ المصل كل عام يكتفي بجرعة واحدة فقط خلال العام، أما من كانت هذه هي المرة الأولى لأخذ الجرعة يحتاج إلى جرعة أخرى بعد شهر، مشيرا إلى أن الأطفال من سن 6 أشهر إلى 3 سنوات يأخذ نصف جرعة والنصف الآخر بعد شهر في حال لم يتم أخذ المصل مُسبقًا، والأطفال فوق الـ 3 سنوات جرعة كاملة وتكرر بعد شهر في حال لم يؤخذ المصل في وقت سابق، ويحقن اللقاح إما في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف، ويحظر تماماً إعطاء أي لقاح بعضلة الإيليا الخلفية.

وشدد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على أهمية تناول المصل هذا العام لأننا أمام نوعين من الجائحة، الأولى هي الأنفلونزا الموسمية، والثانية هي الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، ولذا يعتبر تناول اللقاح هذا العام هو الأهم من أي عام مضى متوقعا إقبالا كبيرا على تناول المصل في المراكز التابعة لـ«فاكسيرا»، لأن جميع الفئات قد تكون مضطرة لتناوله، ولكن الأولوية ستكون لأعضاء الفريق الطبي وكبار السن وأصحاب المراض المزمنة والأطفال والحوامل.

وأشار إلى أن الحكومة حرصت هذا العام على توفير 2.5 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية لكي تكون متاحة في المنافذ الطبية لمن يريد أخذها، موضحًا أن هذا الرقم كبير مقارنة بالأعوام الماضية التي لم يتجاوز عدد الجرعات فيها نصف مليون جرعة أو 600 ألف على أقصى تقدير، وسط توقعات بارتفاع سعر اللقاح هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية نظرا للإقبال التاريخي المتوقع على اللقاح.

وأكد الحداد أنّه من المقرر أن يتوافر التطعيم بالمراكز التابعة لـ«فاكسيرا»، خلال أسبوعين بنهاية سبتمبر الحالي طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا إلى 6 مساءً، مؤكدًا أنّ المصل مهم جدًا لجميع الفئات هذا العام وذلك لأنّ مصر ستواجه جائحتين: مرض الأنفلونزا والموجة الثانية من كورونا، خاصة في ظل تشابه الأعراض بشكل كبير من الجائحتين، ما يجعل المصل يكتسب أهمية كبيرة للوقاية من الأنفلونزا، حتى تفرغ المنظومة الصحية لمواجهة جائحة كورونا، كما أنّ المصل ليس له أي آثار جانبية ولا يُمنع للمصابين بفيروس كورونا أو المُتعافين منه.

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