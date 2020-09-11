شكرا لقرائتكم خبر عن شركات فرنسية تبحث الاستثمار فى قطاع البترول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية السفير الفرنسى بالقاهرة، إستيفان روماتيه لبحث تعزيز فرص التعاون والشراكة بين قطاع البترول والشركات الفرنسية.
وأكد السفير الفرنسى، أن عددًا من الشركات الفرنسية أبدت رغبتها واهتمامها بالاستثمار فى قطاع البترول والغاز فى مصر فى ظل الطفرة الإيجابية على المستويين السياسى والاقتصادى فى البلاد خلال السنوات الأخيرة بما يهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية فى مصر وتحقيق المنافع المشتركة لكلا الجانبين.
وأشاد روماتيه، بالإصلاحات الاقتصادية الناجحة التى نفذتها الحكومة المصرية وساهمت إيجابا فى تحقيق نتائج متميزة لقطاع البترول وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة أمام الشركات الفرنسية للدخول فى السوق المصرية والتى تراها الشركات الفرنسية سوقا واعدة فى مختلف أنشطة البترول والغاز.
وأبدى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ترحيبه برغبة الشركات الفرنسية فى الاستثمار فى قطاع البترول، مؤكدا أن الشركات الفرنسية قدمت ولا تزال، أداءً متميزًا والتزمت بشراكة جادة طوال فترات عملها فى مصر.
واستعرض الوزير والسفير الفرنسى خلال اللقاء موقف أنشطة الشركات الفرنسية العاملة فى مصر وخاصة شركة توتال الفرنسية التى تكثف حاليا ًأنشطتها فى البحث والاستكشاف عن الغاز بالمياه العميقة وكذلك فى مجال تسويق وتوزيع الوقود ومحطات التموين.
كما تناول اللقاء مستجدات التعاون بين دول منتدى غاز شرق المتوسط واستعراض أنشطة المنتدى خلال الفترة الماضية وتحديات مواجهة فيروس كورونا.
وأشاد السفير بنتائج الزيارة الناجحة لوزير البترول والثروة المعدنية، إلى فرنسا العام الماضى والتى تم خلالها استعراض كافة فرص الاستثمار الواعدة فى مصر أمام الشركات الفرنسية للبترول والغاز، مشيرًا إلى أن الزيارة تركت انطباعات إيجابية أمام المستثمرين الفرنسيين وساهم فى تحفيزهم لإبداء الرغبة الكاملة فى الدخول للسوق المصرية فى الأنشطة البترولية.
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