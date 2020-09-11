شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس قداس العام الدراسى الجديد بكلية العلوم الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس مساء اليوم الجمعة، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الافتتاحي للعام الدراسي الجديد بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني.

شارك في الصلاة، صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي ، مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك، والأب أندراوس فهمي ، مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، والأب بيشوي رسمي ، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى خورس الشمامسة، والأخوات الراهبات، ودارسي الكلية، وبعض شمامسة الكلية الإكليريكية بالمعادي.

وألقي البطريرك كلمة العظة، والتي بدأها بتقديم التهنئة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، كما تمني غبطته أن يوفق جميع الدارسين في هذا العام، كما اختتم صلاة القداس الإلهي، بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية ، وعقب نهاية صلاة القداس، ألقي الأب أندراوس فهمي ، كلمة شكر فيها غبطة البطريرك ونيافة الأنبا توماس علي حضورهما، كما كرم غبطة أبينا البطريرك الطلبة الخريجين والمتفوقين.