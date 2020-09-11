شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح غدًا فرع الشهيد أحمد المنسي بمقر جمعية رسالة بالدقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج غدًا، افتتاح فرع الشهيد أحمد المنسي في أحد مقرات جمعية رسالة للأعمال الخيريةـ وهو فرع مصدق بالدقي، وذلك بحضور الدكتور شريف عبد العظيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، يأتي افتتاح المقر تخليداً لذكري الشهيد قائد معركة البرث.

وقد أكدت جمعية رسالة سابقًا عند إعلانها إطلاق اسم الشهيد علي أحد مقراتها، علي دعمها الكامل للقوات المسلحة في استمرار أعمالها البطولية ضد العناصر الإرهابية، في سبيل رفعة وأمن الوطن.

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يذكر ان جمعية رسالة للأعمال الخيرية دائمًا تكون صاحبة السبق عند دعم البلد سواء شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم حماية للبلد، كما ساهمت جمعية رسالة في حل أزمة كورونا حيث قامت بإطلاق تحدي الخير لاحتواء اثار مكافحة فيروس كورونا على الطبقات الأكثر احتياجا من عمال اليومية والحرف اليدوية التي ستتأثر بشده بانقطاع أعمالها، وقد ساهمت المبادرة في مساعدة مئات الآلاف من الأسر المتضررة.