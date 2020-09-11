شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: التاريخ سيدين ما فعله السياسيون بشعوبهم بإجراءات الإغلاق المفروضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال نجيب ساويرس أن التاريخ سوف يدين ما يفعله السياسيون بحق شعوبهم واقتصاد بلادهم بسبب إجراءات الإغلاق التي يفرضونها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وغرد نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الجمعة، قائلا :"التاريخ سيدين ما فعله السياسيون بشعوبهم ووظائفهم واقتصاد بلادهم بإجراءات الإغلاق التي فرضوها وما زالوا يفرضونها!".



ساويرس عبر تويتر

Advertisements

وفي وقت سابق، أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، مجددا على أهمية التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19". وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:"قلت لازم نتعايش مع الكورونا ونكمل شغل مع الإحتياطات.. لأن الموضوع هيطول اتشمت ونزلوا عليه... أهو أدينا متعايشين معاها غصب عنا".

يأتي ذلك بعدما طالب المهندس نجيب ساويرس أكثر من مرة خلال الشهور الماضية بضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، حرصا على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.