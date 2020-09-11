محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عامل بمقهى له معلومات جنائية بسوهاج، أثناء تواجده بالمقهى محل عمله وبحوزته 290 تذكرة قطارات بمواعيد مختلفة ومبلغ مالي. واعترف المتهم بحيازته التذاكر المضبوطة بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته حصيلة البيع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 290 تذكرة قطارات بحوزة عامل مقهى في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.