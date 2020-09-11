محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الجمعة، التحقيق في واقعة تحرش ممرض بطالبة جامعية داخل مستشفى خاص بالدقي خلال توقيع الكشف عليها للاشتباه في إصابتها بكورونا.
وقالت الفتاة في أقوالها أمام النيابة العامة، إن أسرتها في دولة قطر وأنها تقيم في مصر برفقة عمتها التي أصيبت بفيروس كورونا وتم شفائها؛ ثم شعرت الطالبة بأعراض وارتفاع درجة حرارة فتوجهت إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس.
وأوضحت الفتاة أنها دخلت لغرفة العلاج فأوهمها ممرض بضرورة عمل مساج كنوع من التأهيل للعلاج ولكنها فوجئت بقيامه بملامسة أجزاء حساسة من جسدها؛ فأخرجت هاتفها المحمول لمراسلة عمتها فاعتقد الممرض قيامها بتصويره فتركها وخرج من الغرفة.
وتابعت الفتاة أنها أخبرت عمتها بما تعرضت له ما دفعها لاستدعاء ممرض آخر للسؤال عن زميله فأخبرهم أن أخلاقه جيدة وتزوج في شهر أغسطس الماضي ولا يمكن قيامه بتلك الأفعال ثم قامت عمة الفتاة بالشكوى لمدير المستشفى الذي أخبرها أنه سيقوم بفصله من العمل؛ وعندما علم الممرض المتهم بما يحدث في المستشفى لم يذهب إلى العمل.
تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي بإبلاغ طالبة مصرية تدرس بجامعة في اسكتلندا ٢٣ سنة بتعرضها للتحرش داخل مستشفى خاص بالدقي خلال فحصها للاشتباه في إصابتها بكورونا.
وأشارت التحريات إلى صحة الواقعة، وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تحقق في واقعة تحرش ممرض بطالبة داخل مستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.