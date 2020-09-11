ضبط 400 ألف قطعة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: داهمت مأمورية من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مخزنا تابعا لإحدى شركات المستلزمات الطبية بالجيزة. وضبطت القوات مسؤول المخزن وبحوزته 400 ألف قطعة وعبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وذات أثر ضار على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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