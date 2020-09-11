بعد خضوعه لتحليل كشف المخدرات.. مصدر يكشف نتيجة صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن المستشفى الذي أجرى به صالح جمعة لاعب الأهلي تحليل كشف المخدرات، انتهى من فحص عينة الدم.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، اليوم الخميس، أنه بالاطلاع على نتيجة التحليل المبدئي لكشف المخدرات تبين أنها "سلبية" أي أن اللاعب لم يتعاطَ مواد مخدرة قبيل الحادث الذي وقع صباح اليوم الجمعة، إثر اصطدام اللاعب بسيارتين ملاكي بحي الزمالك.

وأفاد المصدر، أن لاعب النادي الأهلي صالح جمعة خضع لتحليل كشف المخدرات -لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه- حيث تم اقتياد اللاعب إلى أحد المستشفيات الحكومية، وتمت إعادته إلى قسم الشرطة.

وتباشر نيابة قصر النيل، التحقيق في واقعة تصادم لاعب النادي الأهلي، صالح جمعة، بسيارتين ملاكي في منطقة الزمالك. ووصل اللاعب صالح جمعة للنيابة في انتظار التحقيق معه، في الوقت الذي تستمع النيابة لأقوال المجني عليهما.

ويتولى المحامي أشرف عبدالعزيز، الدفاع عن اللاعب صالح جمعة.

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وكان اللاعب قد ذكر أمام الجهات الأمنية أنه أثناء سيره بسيارته في منطقة الزمالك اختلت عجلة القيادة في يده، ما تسبب في اصطدام سيارته بسيارتين أخريين، نتج عنه تهشم سيارة اللاعب من الجهة اليمنى وحدوث تلفيات كبيرة بالسيارتين الأخريين.

وتبين من الفحص الذي أجراه رجال المرور للسيارات التي وقع بها الحادث، حدوث تلفيات كبيرة في سيارة ماركة مازدا عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، وسيارة ماركة دايو لانوس بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، وتلفيات كبيرة في سيارة ماركة بي إم دبليو قيادة صالح جمعة ٢٧ سنة لاعب كرة بنادي الأهلي.

مصدر أمني: القبض على لاعب الأهلي صالح جمعة بالزمالك

كلاكيت تاني مرة.. صالح جمعة متهم في واقعة أخرى بسيارة لاعب الزمالك

مصدر: صالح جمعة خضع لتحليل كشف المخدرات بعد حادث الزمالك