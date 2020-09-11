بهاء أبو شقة يفتتح المقر المُلحق الجديد بحزب الوفد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يفتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليوم الجمعة، القاعة الكبرى للاجتماعات بالمقر الرئيسي للحزب في الدقي على مساحة 700 متر، تتسع لـ 200 شخص وذلك استعدادًا لأن تكون هذه القاعة جاهزة لأي اجتماعات مشتركة بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لمجلس النواب والهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخـ، أو أية اجتماعات حزبية أخرى على نطاق واسع.

يتضمن المقر الملحق بالمقر الرئيسي 4 قاعات اجتماعات تستوعب كل قاعة 50 عضوًا و4 مكاتب إدارية، في نطاق خطة "أبو شقة" لتطوير الحزب وتحديثه وجعله على مستوى أحدث المقار الحزبية السياسية في العالم.

ومن المقرر أن يُلقي رئيس الوفد خطابًا بهذه المناسبة يُذاع مباشرة على الصفحة الرسمية لحزب الوفد – المركز الإعلامي، يتضمن الرد على كافة الشائعات والفتن والمشكلات المُفتعلة التي يواجهها الحزب، وسيكون حديثًا يتسم بالوضوح والشفافية كعهد الوفديين به.

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كما سيُعلن "أبو شقة" عن كافة الإجراءات التي سيُعد لها الحزب انتخابات مجلس النواب المُقبلة، وأن حزب الوفد سيخوض هذه الانتخابات كلاعب أساسي وحاملًا للواء المعارضة بدورها الوطني على الساحة السياسية.

يأتي ذلك بحضور عدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة من جميع المحافظات.

وشهد المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي أعمال تطوير وتجديد، تضمنت مقر الحزب الرئيسي ومقر الجريدة الرسمي بالدقي على أعلى مستوى.

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