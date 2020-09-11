متحدث البرلمان يوقّع الكشف الطبي بمستشفى ناصر العام لخوض انتخابات "النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ونائب دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، توقيع الكشف الطبي للترشح لانتخابات مجلس النواب، في مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.
وأشرف على الكشف الطبي والنفسي الدكتور محمد ناجي مدير عام المستشفى والدكتور خالد رزق.
وقال حسب الله في بيان له اليوم الجمعة: "سأتقدم للترشح على المقعد الفردي بدائرة شبرا الخيمة"، مشيدًا بالتفاف أهالي وجماهير شبرا الخيمة حوله، وتأييده ودعمه في هذه الانتخابات.
وأضاف أتوقع أن تكون انتخابات مجلس النواب المقبلة أكثر شراسة من انتخابات مجلس الشيوخ، مشيدًا بتجارب مصر الناجحة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية.
وأعرب عن ثقته التامة في أن مشاركة المصريين في انتخابات مجلس النواب، ستكون كبيرة سواء على المقاعد الخاصة بالقوائم الانتخابية أو المقاعد الفردية.
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