أخبار مصر | عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يهنئ ملك البحرين على خطوة السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن خطوة السلام ستفتح آفاق السلام والتسوية الشاملة بشأن القضية الفلسطينية حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي اكسترا".
وكان علق الرئيس السيسي على البيان الثلاثي من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بإقامة علاقات دبلوماسية.
وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".
وأضاف "وإذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".