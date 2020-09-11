شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في واشنطن تنظم ندوة لمناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سفارة مصر في واشنطن عقدت اليوم ندوة هي الأولى في سلسلة لقاءات تنظمها وزارة الخارجية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم، لمناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة وشرح المواقف المصرية في هذا الشأن واستعراض جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل حول ⁧‫سد النهضة‬⁩. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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