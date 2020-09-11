شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: أنفقنا 408 مليون جنيه على مشروعات صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية أن جملة الاستثمارات المُنفذة بقطاع الصحة بالمحافظة خلال الفترة 2014-2020 بلغت 408 ملايين جنيه، تم تخصيصها لإقامة مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم سعة 230 سريرا، وتجهيز 5 مستشفيات هي: زاوية الناعورة بالشهداء، ورمد شبين الكوم، وصدر منوف، وأشمون العام، وبركة السبع، كما أنفق أيضا من هذه المخصصات على رفع كفاءة البنية الأساسية لعدد 5 مستشفيات، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 12 وحدة صحية، وتطوير ورفع كفاءة عدد 13 وحدة رعاية أولية، وبناء أسوار وتجهيز 11 وحدة صحية، وإنشاء وحدة قسطرة القلب بأشمون العام للقضاء على قوائم الانتظار. ووفقا لما عرضه اللواء إبراهيم أبوليمون فإن جملة استثمارات قطاع الصحة خلال العام 2020-2021 بلغت 164.3 مليون جنيه الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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