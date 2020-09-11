شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عشش دواجن وبرج حمام وحواجز شوارع في حي المناخ ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ ببورسعيد، الحملات المكثفة لمتابعة وإزالة الإشغالات، وقامت الحملة بالمرور بالمنطقة السابعة لمتابعة وإزالة الإشغالات وعشش الطيور وتمت إزالة العديد من الإشغالات وإزالة عشش لتربية الطيور وبرج للحمام أعلى إحدى العمارات بالمنطقة السابعة بنطاق الحى ورفع الإشغالات والحواجز التي يستخدمها الباعة الجائلون لوضع فروشاتهم بنهر الطريق.

وتم المرور بامتداد شارع عبدالهادي الحديدي وبامتداد شارع كسرى وبامتداد شارع ٢٣ ديسمبر وبامتداد شارع النصر.

وأكد رئيس الحي أن الحملات مستمرة يوميا لرفع الإشغالات والحواجز والبردورات التي يستخدمها البعض في وضع الإشغالات بنهر الطريق، مما يعوق الحركة المرورية بالشوارع.