شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عشش دواجن وبرج حمام وحواجز شوارع في حي المناخ ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ ببورسعيد، الحملات المكثفة لمتابعة وإزالة الإشغالات، وقامت الحملة بالمرور بالمنطقة السابعة لمتابعة وإزالة الإشغالات وعشش الطيور وتمت إزالة العديد من الإشغالات وإزالة عشش لتربية الطيور وبرج للحمام أعلى إحدى العمارات بالمنطقة السابعة بنطاق الحى ورفع الإشغالات والحواجز التي يستخدمها الباعة الجائلون لوضع فروشاتهم بنهر الطريق.
وتم المرور بامتداد شارع عبدالهادي الحديدي وبامتداد شارع كسرى وبامتداد شارع ٢٣ ديسمبر وبامتداد شارع النصر.
وأكد رئيس الحي أن الحملات مستمرة يوميا لرفع الإشغالات والحواجز والبردورات التي يستخدمها البعض في وضع الإشغالات بنهر الطريق، مما يعوق الحركة المرورية بالشوارع.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة عشش دواجن وبرج حمام وحواجز شوارع في حي المناخ ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.