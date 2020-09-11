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شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم مساجد حي العرب ببورسعيد ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب ببورسعيد، حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس «كورونا» بالتنسيق مع المهندس أسامة رخا مستشار المحافظ ومدير مكافحة التطهير والقوارض والحشرات والشيخ صفوت نظير مدير عام الأوقاف
و شملت الحملة رش سجاد المساجد وغسله، وتطهير دورات المياه واماكن الوضوء مع كل صلاة، بدأت الحملة بمسجد الشاطئ والمسجد العباسي، ورصدت الحملة التزام المساجد بخطبة الجمعة المختصرة لمدة ربع ساعة وحضور الدعاة مبكرا والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوقيت والأداء بالساحات الخارجية حسب المتوفر بالمساجد وتوافر مكان مفتوح وتقليل الزحام وارتداء الكمامة والتأكد من مسافات التباعد.
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