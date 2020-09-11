شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوشقة» يفتتح مُلحقًا جديدًا ببيت الأمة ويُلقي خطابًا سياسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مساء الجمعة، القاعة الكبرى للاجتماعات بالمقر الرئيسي للحزب في بولس حنا بالدقي على مساحة 700 متر، تتسع لـ 200 شخص وذلك استعدادًا لأن تكون هذه القاعة جاهزة لأي اجتماعات مشتركة بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لمجلس النواب والهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ أو أي اجتماعات حزبية أخرى على نطاق واسع.

ويتضمن المقر الملحق بالمقر الرئيسي 4 قاعات اجتماعات، تستوعب كل قاعة 50 عضوًا و4 مكاتب إدارية، وذلك في نطاق خطة «أبوشقة» لتطوير الحزب وتحديثه وجعله على مستوى أحدث المقار الحزبية السياسية في العالم.

ومن المقرر أن يُلقي رئيس الوفد خطابًا بهذه المناسبة، يتضمن الرد على كافة «الشائعات والفتن والمشكلات المُفتعلة» التي يواجهها الحزب، وسيكون حديثًا يتسم بالوضوح والشفافية كعهد الوفديين به.

وأعلن «أبوشقة» عن كل الإجراءات التي سيُعد لها الحزب لانتخابات مجلس النواب المُقبلة، وأن الوفد سيخوض هذه الانتخابات كلاعب أساسي وحاملًا للواء المعارضة بدورها الوطني على الساحة السياسية.

يأتي ذلك بحضور عدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة من جميع المحافظات.

وشهد المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي أعمال تطوير وتجديد، تضمنت مقر الحزب الرئيسي ومقر الجريدة الرسمي بالدقي على أعلى مستوى.

Advertisements