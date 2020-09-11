شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مرشحًا لـ «النواب» تقدموا لإجراء الكشف الطبي بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مستشفيات القليوبية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي «المجلس الطبي العام ومستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وبها التعليمي ببنها وقليوب التخصصى وجراحات اليوم الواحد ببهتيم بشبرا الخيمة ومستشفى شبين القناطر المركزى وطوخ المركزى» المرشحين لمجلس النواب بدورته المقبلة لإجراء الفحرص الطبي الشامل الذي نصت عليه الهيئة

قال الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة أنه تم استقبال 5 مرشحين لإجراء الفحص الطبي لهم اليوم بينهم عضو مجلس النواب الحالى ومتحدث البرلمان صلاح حسب الله إلى جانب مرشحتين سيدتين.

أكدت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمى أنه تم استقبال مرشحين لإجراء الفحص الطبى لهما للتقدم بأوراقهما لمجلس النواب.

كما أعلنت الدكتورة صفاء فراج مدير المجلس الطبي العام «القومسيون الطبى» استقبال 3 مرشحين لمجلس النواب بالدورة المقبلة لإجراء الفحص الطبي الذي نصت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال جميل إسحاق مدير مستشفى قليوب التخصصى استقبال مرشحين لإجراء الفحص الطبى لهما لسرعة إنهاء أوراقهما للتقديم لمجلس النواب.

و أعلن الدكتور حسن منصور مدير مستشفى شبين القناطر المركزى استقبال مرشح واحد اليوم لإجراء الفحص الطبى له، فيما لم يتقدم أي مرشحين حتى الأن لإجراء الفحص الطبي بمستشفيات طوخ المركزى وبهتيم المركزى ليكون بذلك إجمالى عدد المرشحين الذي أجروا الفحص الطبى اليوم 13 مرشحا حتى الآن.

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