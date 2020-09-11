شكرا لقرائتكم خبر عن حبس مدير مصنع تعبئة مواد غذائية تلاعب في أوزان «باكتات» السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة أول العامرية بالإسكندرية بحبس المدير المسؤول عن مصنع تعبئة مواد غذائية بتهمة الغش التجارى لقيامه بالتلاعب في أوزان «باكتات» السكر وبالتحفظ على نحو 4،5 طن سكر مدون عليها أوزان مخالفة للحقيقة.

تلقى ضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية معلومات تفيد قيام أحد المسؤولين عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحيازة كميات كبيرة من «باكتات» السكر تم التلاعب في أوزانها تمهيدا لطرحها للتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع المشار إليه وضبط (4،5) طن سكر حر بها نقص في الأوزان بمقدار 600 جرام في الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جرام.تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول. وتولت النيابة العامة التحقيق.