شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنوفية: دورات تدريبية لرفع كفاءة الكيميائيين بمجال الأمن والسلامة بالمعامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، انه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشري، وتماشياً مع سياسة الدولة في التوجه إلى التحول الرقمي تم عقد البرنامج التدريبي«الأمن والسلامة بالمعامل» خلال الفترة من 6 سبتمبر وحتي 10 سبتمبر الجاري، لعدد 42 كيمائي مياه وصرف بالشركة وعدد 17 من الشركات التابعة للشركة القابضة،ضمن خطة الإحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح أن الهدف من عقد تلك التدريبات هو تعزيز كفاءة الكيميائيين لمواكبة أحدث الوسائل العلمية في مراقبة جودة مياه الشرب، للارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.

وأشار الكيميائي إسلام صبحي رئيس قطاع المعامل ومراقبة الجودة والقائم على العملية التدريبية أن التدريب شمل التعرف على مفهوم السلامه والغرض من تطبيق متطلبات السلامه واهم الاجراءات التي يجب الالتزام بها للحفاظ على سلامه القائمين بالعمل.

وأضاف، تم التحدث عن العلامات الاحترازيه للمواد الكيميائيه ومدلولاتها وكذلك الحرائق وانواعها وطرق اطفائها والتخزين الآمن للكيماويات وطرق التخلص من الكيماويات وتوضيح اهم إجراءات السلامه داخل المعامل البيولوجية.