شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «البحوث الإسلامية» يشارك في فعاليات تكريم الطلاب الوافدين الفائزين بمسابقة اكتشاف المواهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد في فعاليات حفل توزيع جوائز المسابقة الكبرى للطلاب الوافدين التي نظمها مركز تطوير الطلاب الوافدين، لاكتشاف المواهب الطلاب ودعمه في المهارات المختلفة، وذلك في إطار توجيهات شيخ الأزهر واهتمامه برعاية الطلاب الوافدين ودعمهم علميا.

وقال الأمين العام إن المسابقة تأتي ضمن الأنشطة العلمية والثقافية المتكاملة التي ينظمها الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ. د.أحمد الطيب شيخ الأزهر للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات، لدعم المواهب التي يتميزون بها، وتنمية قدراتهم الذاتية، والحفاظ عليهم من الاستقطاب والأفكار الهدامة التي تروجها الجماعات المتطرفة.

أضاف عياد أن مركز تطوير الطلاب الوافدين برئاسة د. نهلة الصعيدي يعمل على رعاية الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية ورعايتهم وتقديم شتى سبل الدعم اللازم لهم، حيث يمثل رسالة الأزهر العالمية التي يسعى من خلالها لتقديم نماذج متميزة من هؤلاء الطلاب كسفراء للأزهر في مختلف دول العالم لينشروا منهجه الوسطي في ترسيخ السلام واحترام الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

أشار الأمين العام إلى أن المسابقة أبرزت عن اكتشاف عدة مواهب لدى الطلاب والطالبات في مجالات: حفظ القرآن الكريم، الخطابة وفنون التواصل، الأصوات الحسنة، الشعر، الخط العربى والزخرفة الإسلامية، وغير ذلك من المجالات التي يعمل الأزهر الشريف على دعم الطلاب فيها.