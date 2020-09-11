شكرا لقرائتكم خبر عن بومباردييه العالمية تبدي اهتمامها بالخط السادس للمترو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أبدى داني دي نيبرا رئيس مجموعة بومباردييه العالمية الاهتمام الكبير بمشروع الخط السادس للمترو.
وقال في تصريحات صحفيه عقب اجتماعه مع الفريق كامل الوزير- وزير النقل لبحث مشروعات المجموعة في مصر مساء امس عن استعداد المجموعة في المنافسة في مشروعات النقل بالاسكندرية سواء مشروع تطوير ترام الرمل أو مشروع تطوير خط ابوقير وتحويله إلى مترو.
أكد الوزير ان وزارة النقل لديها عدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة وذلك في ظل المناخ الاستثماري الواعد الذي يسود مصر حاليا وأن هذه المشروعات يمكن لشركة بومباردييه التقدم لها عبر الطرح الخاص بها والذي سيطرح على كافة الشركات العالمية لاختيار افضل العروض المالية والفنية
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