شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ جديد لاستقبال طلبات التصالح في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنبه بقيام المركز التكنولوجي بحي غرب الإسكندرية باستقبال طلبات المواطنين بشأن التصالح على البناء المخالف بدءا من يوم غدا السبت الموافق 12 / 9 / 2020 وحتي يوم الخميس من كل اسبوع وذلك خلال الشهر الجاري وحتي نهايته 30 / 9 2020 وذلك لاتاحه الوقت امام المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على العقارات المخالفة .
كان المركز الذكى التابع لمبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة ابيس هو المقر الوحيد المتاح امام مواطنى الاسكندرية للتقدم بطلبات التصالح وشهد في الآونة الأخيرة زحام شديد .
يذكر أن تاريخ انتهاء التقدم بطلبات التصالح هو نهايه الشهر الحالي 30 / 9 / 2020 وبعدها هناك مهلة شهرين لإستكمال الأوراق واستيفاء الطلب.
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