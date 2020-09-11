شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الأقصر يفتتح مسجد «الرحمة» بتكلفة ٣ مليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية الشغب التابعة لمركز ومدينة إسنا بجنوب الأقصر، اليوم الجمعة، أفتتاح مسجد الرحمة بعزبة الأمير، وذلك بعد الإنتهاء من بنائه وتشييده بتكلفة 3 مليون جنيه مصري، بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وألقى وكيل أوقاف الأقصر خطبة الجمعة.

وحضر الاحتفال بافتتاح المسجد الشيخ صلاح نور وكيل المديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، والشيخ عبدالستار إبراهيم رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ حسن الأمير مدير اداره أوقاف إسنا، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف إسنا وغيرها من الادارات التابعة للمديرية.

أوقاف الأقصر يفتتح مسجد "الرحمة"بتكلفة ٣ مليون بجنوب الاقصر

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم، إنه والناظر إلى المساجد التي قامت المديرية افتتاحها سابقاً، يجد بأنها في أماكن مختلفة ومتنوعة، وان دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزاره الأوقاف ممثله في مديريه أوقاف الاقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالى في سبيل انشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وجاء ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزاره الأوقاف، وتحت رعايه الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميه، ودعما لتوجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.

أوقاف الأقصر يفتتح مسجد "الرحمة"بتكلفة ٣ مليون بجنوب الاقصر