شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأبنية التعليمية تصدر بيانا حول تعيين عاطل بالخطأ منذ 16 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردا على ما نشر بعنوان "عاطل يفاجأ بأنه موظف بالأبنية التعليمية منذ 16 سنة ومجهول يصرف راتبه"، أصدرت هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة برئاسة دكتور مهندس ممدوح محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، بيانا وضحت فيه أن المذكور لم يتم التعاقد معه أو تعيينه بالهيئة منذ بداية إنشائها وحتى تاريخه، وبالبحث تبين عدم وجود أمر تنفيذى بتعيين المذكور أو التعاقد معه أو أى مستندات تخصه، علماً بأنه يوجد نظام إلكترونى بالهيئة يتضمن وجود قواعد بيانات كاملة عن كل موظف بالهيئة سواء إن كان معيناً أو متعاقداً أو معاراً، وهذه البيانات تشمل كل المعلومات عنهم، ويستحيل أن يكون موظف بالهيئة لا توجد له قاعدة بيانات .

وأضافت الهيئة فى ردها أن الانصراف والحضور يعتمد على البصمة، والمرتبات يتم صرفها بالنظام الآلي، وكل كارت فيزا له رقم سرى، وحول ما ورد بالخبر أن المذكور مسجل بمكتب التأمين شرق القاهرة بتاريخ 1/7/2004، تجدر الإشارة إلى أنه تمت مخاطبة الهيئة القومية للتأمين للتحقق من صحة الواقعة، أفادت أن تلك الواقعة قد سُجلت بطريق الخطأ بتاريخ 27/10/2015، من طرفهم، وهذا الخطأ وارد فى حالات ضئيلة، علماً بأن هذه الطبعة التأمينية التى يحملها والتى تفيد بأنه معين بالهيئة لا يعتد بها كمستند للتعيين، وبالتالى لا يترتب عليها أى مركز قانونى للمذكور، وذلك طبقاً للمبادئ المستقرة فقاً وقضاءً.

يذكر أن السيد السيد سليمان عامر، تقدم بدعوى قضائية، حملت رقم 5150 لسنة 67 قضائية شق عاجل، لتوجه إلى مكتب التأمينات وفوجئ أنه مسجل بأنه موظف بهيئة الأبنية التعليمية بشرق القاهرة، فظن أنه تشابه أسماء، مكذبا المستند الذى اطلع عليه، وطلب من مدير مكتب التأمينات الاستعلام عن بياناته وعند الاستعلام وجد أن جميع البيانات هى بياناته الشخصية بما فى ذلك اسم الأم، وأنه تسلم العمل كما هو ظاهر فى برنت التأمينات فى 1-7-2004، ولا يعلم شيئا عن ذلك، واستخرج أكثر من برنت تأمينات من أكثر من مكتب لتظهر جميعا بنفس البيانات.





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