شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تزف بشرى سارة للمعلمين: ترقية أعداد من المدرسين لدرجة مدير ووكيل مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، عن أن من حصلوا على دبلوم المعلمين فإن قرار اللائحة التنفيذية تم توقيعه، وهؤلاء يحق لهم أن يشغلوا منصب مدير مدرسة ووكيل مدرسة ابتدائى، أي من حقهم أن يقدموا لشغل المنصب للترقية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى: "لن نجامل شخصا لا نحتاجه، ولكن الاحتياج والتدبير المالى، ولما أفرد فصولى هبقى في احتياج ودى تطمن الناس، وخاصة الـ36 ألف اللى اشتغلوا معايا وجربتهم"، موضحاً أن العام الماضى توجه وزير التعليم إلى وزير المالية - وكنت معه -، مردفا: "تحدثنا عاوزين نشغلهم حتى بالحصة، ولكن القانون يمنع ولغير العاملين ممكن، اللى كنا متعاقدين معهم، وخلينا الحصة بـ20 جنيها من ميزانيات المديرية، وفي ضوء الاحتياج والاعتماد المالى لن نتردد في إننا نشغل الناس".

وتابع: "أنا معلم كيمياء سابق وكنت أستاذ جامعى وأعرف أن المعلم يتعب وكرامته من كرامتنا كلنا، وتقدمنا بمذكرة لتغيير القانون أن من يقوم بشغب في المدرسة يكون هناك عقاب".

Advertisements

وذكر نائب وزير التربية والتعليم، أن الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي جعلت تطوير التعليم حتمي، وأن المنظومة التعليمية ستتغير وشكل التعليم القديم لم يعد صالحا، موضحا أن هناك وظائف ستختفى وأخرى ستظهر ويجب أن نكتسب مهارات القرن 21، وأن تطوير الإنسان المصري مسئولية عدة وزارات والتعليم واحدة منها.

وأكد رضا حجازى، أنه لو لم يتم عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها كانت ستكون كارثة، ولكن الوزارة اتخذت القرار واتخذت إجراءات احترازية حفاظا على صحة الطلاب، لافتاً إلى أنه سيكون هناك غرفة للحجر الصحي في كل مدرسة، كما سيتم إعداد قاعدة بيانات للأسر المصابة بكورونا للحفاظ على صحة التلاميذ وعزل التلاميذ المخالطين.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على أن المرحلة الابتدائية يجب أن يتواجد الطلاب في المدرسة لصناعة شخصية التلميذ، ودرجة الكثافة هي الحاكم الفصل في التواجد بالمدرسة، كما سيتم بث جزء من المنهج عبر شاشة التلفزيون، وأن هذه البرامج ستكون مكملة للمنهج الدراسي.

أما بالنسبة للنشاط الرياضي، فأكد أن التربية الرياضية ستكون ضمن يومي الحضور المدرسي، وأن الطلاب سيمارسوا الرياضة في مراكز الشباب تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب.