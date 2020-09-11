شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب يبتكرون كرسيا متحركا يعمل كوحدة صحية كاملة لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عزت محمد، طالب بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا، أحد مبتكرة كرسي متحرك ابتكاري، إنه يمثل وحدة صحية كاملة، وهي مفيدة في الوقت الحالي نظرا لوجود فيروس كورونا المستجد، وهو يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وخدمة أكبر قطاع مما يعانون من مشكلات في الحركة في التنقل.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "في شركات هي اللي بتورد المواد الخام، ومفيش منافس حتى الآن بيحط كل الإمكانيات التي تم وضعها في الجهاز، والوحدة التجريبية اللي تم إنتاجها بالفعل، الجهاز فيه حساس للحركة، بينبه المريض اللي على الكرسي بكل حاجة حواليه، ودي حاجات مفيش منافس بيقدمها".

ومن جانبها، قالت شيرين عزت رئيس قسم هندسة الحاسب بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا، إنهم في طريقهم لتنفيذ حقوق الملكية الفكرية وتسجيل الفكرة، حتى يكون هناك متابعة قانونية.