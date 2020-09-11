ضبط جرار كسح يلقي المخلفات في المجارى المائية بطوخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد أحمد الوزيري، رئيس مدينة طوخ، عددا من قرى الوحده المحليه منها اجهور الكبرى وترسا لتفقد لجان استقبال طلبات المواطنين الخاصه بالتصالح على المبانى المخالفة. ولاحظ «الوزيرى» انتظام العمل وتواجد الموظفين ورؤساء الوحدات في أعمالهم. وأثناء الجوله يرافقه ايهاب مهدى رمضان رئيس وحدة ترسا تم ضبط «الوزيرى» جرار كسح يلقى بالمخالفات بمصرف الجهور بالمخالفة فتم التحفظ على الجرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائده. ضبط جرار كسح يلقى المخلفات فى المجارى المائية بطوخ ضبط جرار كسح يلقى المخلفات فى المجارى المائية بطوخ الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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