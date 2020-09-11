شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن تطبيع العلاقات البحرينية الإسرائيلية: خطوة مهمة نحو إرساء الاستقرار والسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تابع باهتمام بالغ البيان الثلاثي، الصادر من الولايات المتحدة الامريكية والبحرين وإسرائيل، بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل».

وتابع:«إذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية،

أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية».

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، اليوم الجمعة، إن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة «تهدف إلى تهدئة التوتر في الشرق الأوسط».

ونشر «ترامب» الخبر على «تويتر»، بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

وقال الزعماء الثلاثة، في بيان مشترك، إنهم اتفقوا على «إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين».

وقال البيان المشترك: «هذه انفراجة تاريخية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. فتح حوار وعلاقات مباشرة بين هذين المجتمعين الحيويين والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يواصل التحول الإيجابي في الشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة».

وذكر البيان أن البحرين قبلت دعوة ترامب للانضمام إلى إسرائيل والإمارات في مراسم توقيع الاتفاق بينهما الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق البحرين على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، إن الاتفاق «عهد جديد للسلام».

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وقال نتنياهو، في بيان: «لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن يستثمر السلام فينا، وسيجلب استثمارات كبيرة حقا إلى اقتصاد إسرائيل، وهذا مهم للغاية».

وأضاف أن نتنياهو ووزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، سيوقعان «إعلان سلام تاريخي» خلال المراسم.

وقال البيان المشترك، إن الطرفين «سيواصلان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني...».