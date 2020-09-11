شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع حالة ٢٢ مصابًا في حادث سير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أناب اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، بمتابعة حالة المصابين جراء حادث بالطريق الصحراوي الشرقي- طريق الجيش – مدخل الشيخ فضل، وذلك لتصادم سيارة ملاكي بميكروباص، مما أسفر عن إصابة 22 شخصا.
اطمأن نائب المحافظ، على الحالة العامة للمصابين ومدي احتياجهم لاي نوع من الدعم، معربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لهم، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام.
و بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية تبين خروج 18 شخصاً من المصابين بعد تلقيهم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة وباقي الأشخاص جاري استكمال العلاج حتى يتم تماثلهم للشفاء.
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