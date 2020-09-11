شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يكرّم أعضاء 3 معاهد بحثية بعد تنظيمهم 6 قوافل بيطرية بقرى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،الدكتور هاني محمد حسن ،مدير معهد بحوث التناسلية بالهرم ،والدكتور نادر رشاد نصار ،مشرف القوافل، والدكتورة رشا حامد ،والدكتور محمد زينهم ، والدكتور أيمن الصياد، مسؤولي قافلة باحثي معهد بحوث التناسلية بالهرم ،والدكتور أيمن عبد اللاه ،مدير عام الطب البيطري بالمحافظة ، لتنظيمهم 6 قوافل علاجية وندوات توعوية للمزارعين، وندوات للأطباء البيطريين

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،والدكتور السيد القصير ،وزير الزراعة ،وتمشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية برئاسة الدكتورة هنية الاتربى .

شهدت عدد من قرى محافظة كفر الشيخ قافلة لباحثي معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم برئاسة الدكتور هاني محمد حسن، وبحضور الدكتور أيمن عبدالاه ، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة من الفترة من 5 سبتمبر إلى 10 سبتمبر 2020 ،وبمشاركة معهد بحوث صحة الحيوان، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات ، لعلاج الحيوانات من الأمراض المتعددة .

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،نظمت القافلة ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية بمعرفة معهد الانتاج الحيواني ، كما عقد أعضاء القافلة لقاءات للتوعية بدور صندوق التأمين على الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق ، كما تم تنظيم 6 قوافل تمكنت من فحص و علاج 3148 حيوان منهم 1938 حيوان تم علاجهم وتأهيلهم تناسليا وتم فحص 11 طلوقه تستخدم في التلقيح الطبيعي، وعلاج 1199 باطنيا ،وتحصين 873 بالتحصينات الغير سيادية ، وإجراء 64 عملية جراحية، وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 1016 مستفيد من صغار المربين.

وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه ، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ ، كما دربت القافلة 62 طبيب من الحكوميين والغير الحكوميين على أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية مما سينعكس بالإيجاب على تنمية الثروة الحيوانية لدى المربي الصغير وقد تم مقابلة معالي الوزير محافظ كفر الشيخ سيادة اللواء جمال نور الدين وتوجه بالشكر لمعالي وزير الزراعة السيد القصير وأثنى على أداء الأطباء وما رآه من أعمال.

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