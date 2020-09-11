شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: 188 مليون جنيه زيادة في قيمة الاستثمارات داخل المحافظة عن 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أن قيمة استثمارات العام المالي الجاري للمحافظة بلغت 410 ملايين جنيه بزيادة تُقدر بـ 188 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق؛ وذلك في مشروعات رصف الطرق وإقامة الكباري، وتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، فضلا عن مخصصات مجال الأمن والإطفاء والمرور.

وأضاف المحافظ أن الوزارات الخدمية المختلفة تنفذ مشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات للعام المالي الجاري تبلغ 2.114 مليار جنيه، موزعة على قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والكهرباء والتعليم والري والشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعات والتموين والثقافة والقوى العاملة.

وتابع اللواء إبراهيم أبوليمون أنه بالإضافة إلى ماسبق فإن هناك استثمارات ومشاركات مجتمعية بقيمة 736 مليون جنيه، تنقسم إلى 236 مليون جنيه للخطة العاجلة لرصف الطرق المحلية، و100 منحة من البنك المركزي لقطاع الصحة، و135 مليون جنيه قيمة المشاركة الاجتماعية، و265 مليون جنيه مخصصات الخطة المركزية لإدارة المخلفات الصلبة