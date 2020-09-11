شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن البدء في توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب 2020.

وأوضح أن وزارة الصحة بالأقصر أعدت العديد من أماكن الكشف بالمحافظة من أجل تسهيل الكشف على المرشحين موزعة في أنحاء المحافظة تسهيلًا لهم، والتي تضم مستشفى الأقصر الدولى، ومستشفى أرمنت التخصصى، ومقر المجالس الطبية المتخصصة، وسيتم عمل التحاليل بالمعمل المشترك بمدينة الأقصر.

وتابع أنه مطلوب من المرشحين الدخول على الموقع الخاص بالوزارة لتسجيل البيانات الخاصة بهم، ثم بعدها التوجه إلى مواقع الكشف الطبي وذلك في الموعد المحدد على الموقع.