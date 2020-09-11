شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة سناء سيف بتهمة «نشر أخبار كاذبة عن كورونا في السجون» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظرغدا محكمة الجنح اولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة 12 سبتمبر الجارى لنظر القضية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة من 22 أبريل الماضي وحتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم شرطة المعادي؛ «أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، ادعت فيها كذباً بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها».

وأضاف أن المتهمة سبّت بطريق النشر موظفًا عامًا (رئيس مباحث منطقة سجون طرة) بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه، واستخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.