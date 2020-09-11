شكرا لقرائتكم خبر عن "سيدة القطار" توضح تفاصيل جديدة فى واقعة المجند والكمسرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صفية إبراهيم يوسف أبو العزم، خبير رياض أطفال بمدرسة شهداء بدر بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، إنها كانت مستقلة القطار إلى بركة السبع بالمنوفية لحضور حفل زفاف نجل شقيقتها وشهدت المشادة التى وقعت بين الكمسارية ومجند القوات المسلحة.

وأشادت "سيدة القطار" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بالانضباط الانفعالى للمجند الذى لم يرد على الكمسارية الذين ساقوا هجوما حادا عليه وتحدثوا معه بحدة شديدة ولكنه كان ملتزم ومنضبط فى الرد.

وأشارت إلى أنها رفضت تصرف الكمسارية بإجبار المجند على النزول من القطار لعدم دفع قيمة التذكرة، وقالت إنها تدخلت وقررت دفع التذكرة للمجند حتى لا ينزل من القطار، مؤكدة أنها شعرت بأنه موقف إنسانى وواجب عليها التدخل لأنه فى مقام ابنها.

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وتابعت، بأنها لم تكن تتوقع أن الواقعة مصورة بالفيديو، كما لم تتوقع أن تنتشر بهذا الشكل على مواقع التواصل الاجتماعى ولم ترى فى البداية سوى مشاركة أولادها للفيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأشارت إلى أن التكريم بدأ يتوالى عليها من كافة الجهات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والتى أرسلت لها "بوكيه ورد" وهدية عينية أخرى، كما تلقت اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع والذى وعدها بالتكريم فى القاهرة، وكذلك الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وعلقت قائلة: "إنها سعيدة بقرار وزير النقل بإعفاء مجندى القوات المسلحة من استخراج استمارة السفر أثناء استقلال القطارات والمترو".