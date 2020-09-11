وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال الترميم في معبد الكرنك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الجمعة، معبد الكرنك وأعمال ترميم الكباش خلف الصرح الأول بالمعبد، خلال زيارته إلى محافظة الأقصر، عقب استئناف السياحة الثقافية اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.

رافق الوزير خلال الزيارة، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك.

وخلال جولته في المعبد، التقى الوزير مجموعات من السائحين الأوكرانيين والأمريكيين، الذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف، ما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة، وحرص العناني على التقاط صورة تجمع بين خفراء معبد الكرنك، وأحد المجموعات السياحية.

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وتفقد الوزير أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك، والذي بدأه المجلس الأعلى للآثار في شهر مايو الماضي بعد نقل 4 تماثيل منها إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير.

وقدم الدكتور مصطفى وزيري شرحًا مفصلًا حول أعمال الترميم؛ موضحًا أن تسعة من هذه التماثيل الـ29 لكباش، تم الانتهاء من ترميمها تمامًا، ويعمل المرممون المصريون على استمرار الأعمال للانتهاء من أعمال ترميم باقي التماثيل.

وأشار وزيري إلى أن مشروع الترميم يضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة، كلًا على حدة، كما تم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية وإعادتها إلى مكانها الأصلي.