تبدأ مساء اليوم.. قطع مياه الشرب عن بعض مناطق الجيزة لـ8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، قطع مياه الشرب عن منطقة الوراق (وراق العرب- شارع القومية)؛ اعتبارًا من الســـاعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة السادسة صباح غدٍ السبت، نظرًا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط مياه قطر 300 مم بمنطقة القومية العربية.
وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وتدبر الشركة سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب، في المناطق المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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