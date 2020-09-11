مباحث التموين تضبط 300 ألف كمامة مغشوشة قبل طرحها بالأسواق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تتصدى أجهزة وزارة الداخلية لمحاولات البعض لاستغلال أزمة كورونا لتحقيق أرباح غير مشروعة بحجب السلع عن التداول ورفع أسعارها.

جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام أسفرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن ضبط 12 ألفا و500 كمامة مجهولة المصدر بحوزة أحد الأشخاص داخل سيارته بالإسكندرية.

وشملت الجهود ضبط 300 ألف قطعة كمامة منتج نهائي مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع بدون ترخيص في محافظة القليوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.