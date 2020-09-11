صالح جمعة يصل نيابة قصر النيل.. والنيابة تستمع لأقوال الشاكين في حادث التصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تباشر نيابة قصر النيل، التحقيق في واقعة تصادم لاعب النادي الأهلي، صالح جمعة، بسيارتي ملاكي في منطقة الزمالك.ووصل اللاعب صالح جمعة للنيابة في انتظار التحقيق معه، في الوقت الذي تستمع النيابة لأقوال المجني عليهما.
ويتولى المحامي أشرف عبدالعزيز، الدفاع عن اللاعب صالح جمعة.
وكان اللاعب قد ذكر أمام الجهات الأمنية أنه أثناء سيره بسيارته في منطقة الزمالك اختلت عجلة القيادة في يده، ما تسبب في اصطدام سيارته بسيارتين أخريين، نتج عنه تهشم سيارة اللاعب من الجهة اليمنى وحدوث تلفيات كبيرة بالسيارتين الأخريين.
وتبين من الفحص الذي أجراه رجال المرور للسيارات التي وقع بها الحادث، حدوث تلفيات كبيرة في سيارة
ماركة مازدا عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، وسيارة ماركة دايو لانوس بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، وتلفيات كبيرة في سيارة ماركة بي إم دبليو قيادة صالح جمعة ٢٧ سنة لاعب كرة بنادي الأهلي.
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