مرور الجيزة: غلق مطلع "دائري الوراق" 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لمطلع الطريق الدائري القادم من مناطق الوراق اتجاه طريقي القاهرة إسكندرية الزراعي و"شبرا بنها الحر" لمدة 4 أيام.

ويأتي الغلق في ضوء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تحديدا في المنطقة المحصورة بين محور26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر بطول 15 كيلو مترا.

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وتستغرق الأعمال 4 أيام ابتداء من الساعة 12 صباح بعد غد السبت وحتى الساعة 12 صباح الأربعاء المقبل، الأمر الذي يستلزم تحويلات مرورية.

وأوضحت الإدارة أن القادم من مناطق الوراق ويرغب في الصعود أعلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي يستكمل السير في طريق كورنيش الوراق اتجاه مناطق منشأة القناطر، ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه المطلع المؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه محور الضبعة ثم الصعود أعلى محور الضبعة في الاتجاه المؤدي إلى مناطق القاهرة ثم النزول مرة أخرى من محور الضبعة للطريق الدائري مرة أخرى عن طريق المنزل المؤدي إلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي الى طريق القاهرة إسكندرية الزراعي.

ووجه اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط الأعمال.