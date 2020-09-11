أخبار مصر | عودة الرحلات الأوكرانية إلى القاهرة منتصف سبتمبر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة الرحلات الأوكرانية إلى القاهرة منتصف سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، عن عودة تشغيل الخطوط الأوكرانية رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة اعتبارا من منتصف سبتمبر الجارى، بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر على خليفة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر، أنه تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات الأوكرانية من مطار كييف الدولى إلى مطار القاهرة من خلال شركة "نيوستار" لخدمات الطيران، والمعنية بتقديم الخدمات الأرضية للطيران الأوكرانى فى مطار القاهرة، مُشيرة إلى أنه كان من المقرر أن تستأنف الشركة رحلاتها إلى القاهرة مطلع سبتمبر الجارى، ولكن كان هناك مزيد من الإجراءات لم تستكمل بعد.

واستأنفت العديد من شركات الطيران العالمية، منذ بداية سبتمبر الجارى رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد فترة توقف لعدة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أبرزها الخطوط الروسية إيروفلوت والخطوط الملكية الهولندية، وسط اتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا التى أعلنتها سلطة الطيران المدنى المصرى.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.