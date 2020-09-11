أخبار مصر | أمطار متوسطة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أمطار متوسطة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 83%، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس حار بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.

وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية غدا السبت والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة 20% علي حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

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وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.