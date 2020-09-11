شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كافيه مخالف يقدم الشيشة بطوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبطت الأجهزة التنفيذيه بمجلس مدينة طوخ كافيه مخالف يقوم بتقديم الشيشة للزبائن بالمخالفه لتوجيهات رئيس الوزراء ومحافظ القليوبية بشأن التدابير الاحترازية، ومنع تقديم الشيشة في المقاهى والكافيهات. حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة، برئاسة أحمد الوزيري، رئيس مجلس المدينة، حملة لضبط المخالفين، وتم ضبط كافية مخالف، والتحفظ على 40 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. ضبط كافية مخالف يقدم الشيشة بطوخ ضبط كافية مخالف يقدم الشيشة بطوخ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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