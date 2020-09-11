شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم شوارع برج العرب للوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت إدارة شؤون البيئة بمركز ومدينة برج العرب بأعمال التطهير والتعقيم لبعض الشوارع ببرج العرب القديم بناءا على تعليمات اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب حرصا على صحة المواطنين وسلامتهم الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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