شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من الشرقية: كورونا لم تغادر.. التزموا بإرشادات وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن كورونا لم تغادر بعد، وإذا كان من فضل الله (عز وجل) على مصرنا العزيزة وبما هيأ لها من قيادة رشيدة حكيمة استطاعت أن توازن بين إجراءات الحماية والتباعد من جانب، وتسيير أمور حياة الناس وقضاء مصالحهم من جانب آخر، فانخفضت الأعداد، فهذا لا يعني أن كورونا قد غادرت بلا رجعة.

وشدد وزير الأوقاف في تصريحات له، اليوم الجمعة، على هامش زيارته لمحافظة الشرقية بمناسبة الاحتفال بعيدها القومى بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، كما يقرر ذلك أهل الطب بوزارة الصحة، ونحمد الله أن خفف عنا هذا البلاء، ولكن علينا بالحذر، والسير في منهج الحياة كما يرشدنا الأطباء وأولو الأمر المختصون، سائلا الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.