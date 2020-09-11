شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 6.5 طن بسطرمة ولانشون فاسدة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بالتحفظ على نحو 6.5 طن لحوم مصنعة «بسطرمة ولانشون» فاسدة، تم ضبطها داخل مصنع قبل طرحها للبيع بالأسواق.

تلقى ضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية معلومات تفيد بقيام أحد المسؤولين عن مصنع للمواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بتخزين كميات كبيرة من اللحوم المصنعة الفاسدة تمهيدًا لطرحها للتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، عقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المخزن المشار إليه وضبط (6.590) طن مصنعات لحوم «بسطرمة ولانشون» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها وتشكل خطراً بالغاً على الصحة العامة تمهيداً لعرضها للبيع والتداول.

أُلقي القبض على المدير المسؤول عن المخزن وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت التحفظ على المضبوطات وحجز مدير المخزن لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.