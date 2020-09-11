شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشدد على ارتداء الكمامة بعد واقعة كمسارية قطار المنصورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شددت السكة الحديد على جميع الموظفين المتعاملين مع الركاب بضرورة ارتداء الكمامة، خاصة بعد ظهور كمسارية قطار المنصورة دونها، بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء، مما عرضه لغرامة 4 آلاف جنيه.
في الوقت الذي كثفت وزارة النقل من حملتها التوعوية بضرورة ارتداء الكمامة في مترو الأنفاق والسكة الحديد.
وحذرت من تعرض الركاب للغرامة في حال عدم الالتزام بالتعليمات.
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