شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد الطنطاوي يعلن ترشحه في انتخابات مجلس النواب للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ، الترشح في الانتخابات التشريعية للمرة الثانية، المقرر عقدها على مرحلتين في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وكان الطنطاوي قد فاز بالمقعد الفردي في دائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ في الانتخابات الماضية بعد وصوله إلى جولة الإعادة.

ومحافظة كفر الشيخ من المحافظات التي تجري فيها الانتخابات في المرحلة الثانية مع محافظتي القاهرة والمنوفية وعدد من المحافظات الأخرى.

وكتب الطنطاوي على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن حملته الانتخابية تحت شعار «يحيا الأمل».